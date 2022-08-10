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"جمعت بين زوجين".. الحكم على ربة منزل بتهمة الزنا اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنح المقطم، اليوم الأربعاء، حكمها على ربة منزل وزوجها الثاني بتهمة الجمع بين زوجين والزنا.

اعترفت المتهمة الأولى خلال التحقيقات بأن المتهم الثاني زوجها عرفيا وليس عشيقها كما ادعى زوجها الأول.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا من عامل يفيد بضبط زوجته في أحضان عشيقها داخل شقة مستأجرة في منطقة المقطم.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتحفظ رجال المباحث على ربة منزل وعشيقها، وبسؤال المبلغ أفاد أنه ضبط زوجته داخل شقة مستأجرة بدائرة القسم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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