80% على القاهرة.. ارتفاع نسب الرطوبة على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه يوجد ارتفاع في نسبة الرطوبة على شمال البلاد.

وأضافت الأرصاد، في بيان، إن الرطوبة النسبية تصل إلى 90% على السواحل الشمالية و80% على القاهرة والوجه البحري.

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يؤدي إلى الشعور بمزيد من الارتفاع بحرارة الطقس وخاصة في أوقات الليل على الرغم من درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية أو أقل بقليل.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 34 درجة.

كما تنشط الرياح على مسطح البحر الأحمر وعلى شمال وجنوب الصعيد.