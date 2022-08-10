مصدر أمني ينفي أكاذيب الجماعة الإرهابية بشأن وفاة متهم داخل قسم شرطة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على بعض الحسابات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزعم بوفاة أحد المواطنين داخل قسم شرطة ثان الرمل في الإسكندرية نتيجة تعرضه للتعذيب.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أن الشخص المشار إليه تم حبسه احتياطياً بناءً على قرار من النيابة العامة في قضية "حيازة سلاح ناري" وأنه شعر بحالة إعياء على إثر مشاجرة بينه وبين أحد المحكوم عليهم، وتم نقله إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج وتوفي عقب ذلك.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وسؤال الشهود وقررت حبس المتهم على ذمة القضية.