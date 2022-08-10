شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار ليفربول اليوم.. تطور جديد في إصابة ألكانتارا وسكولز يتوقع فوز الريدز بالدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهى يوم كروي جديد داخل قلعة الأنفيلد حيث شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول العديد من الأحداث اليوم الثلاثاء، تأتي أبرزها تطورات جديدة في إصابة ألكانتارا.

ويستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365" آخر أخبار ليفربول اليوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس الجاري.



تطورات إصابة ألكانتارا

وتعرض تياجو ألكانتارا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لإصابة خلال مشاركته في مباراة فولهام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وذكرت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية أن تياجو ألكانتارا سيغيب عن ليفربول لمدة تصل إلى 6 أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة.

ولكن حسب شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن ألكانتارا سيخضع لفحص طبي آخر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسيتم تحديد فترة إعادة التأهيل التي يخضع لها.

سكولز بتوقع تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي



وتوقع بول سكولز، أسطورة مانشستر يونايتد، من هو بطل النسخة الحالية من بطولة الدوري الممتاز.

وقال في تصريحات مع "BT Sport":"ربما هم (مانشستر سيتي) المرشحون الأبرز، لكن كما قلت، أتخيل ليفربول قليلًا".

وتابع: "ومع ذلك، لا يمكنك شطب مانشستر سيتي، إنهم فريق كرة قدم رائع، إنهم يتغيرون قليلًا، فهم في فترة انتقالية على ما أعتقد مع قدوم هالاند".

ليفربول يستعد لمواجهة كريستال بالاس



ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول استعداداته لمواجهة نظيره كريستال بالاس، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.