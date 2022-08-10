زيلينسكي: الحرب يجب أن تنتهي بتحرير شبه جزيرة القرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- (د ب أ):

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الحرب الروسية على بلاده يجب أن تنتهي بـ "تحرير شبه جزيرة القرم".

وأضاف زيلينسكي في كلمته المصورة المسائية ليل الثلاثاء/الأربعاء أن "الحرب الروسية ضد أوكرانيا بدأت باحتلال شبه جزيرة القرم ويجب أن تنتهي بتحريرها"، بحسب ما نقلته صحيفة "كييف إندبندنت".

وتابع: "لقد حولت روسيا شبه جزيرتنا، التي كانت دائما وستكون واحدة من أفضل الأماكن في أوروبا، إلى واحدة من أخطر الأماكن في أوروبا. جلبت روسيا القمع على نطاق واسع والمشاكل البيئية واليأس الاقتصادي والحرب إلى شبه جزيرة القرم".

وأضاف زيلينسكي أنه "من المستحيل القول" متى سيحدث التحرير، لكن أوكرانيا "تضيف باستمرار المكونات الضرورية إلى صيغة تحرير شبه جزيرة القرم".