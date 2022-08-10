ضبط دجال ثاني وهروب الثالث بعد تجمهر المواطنين أمام منزليهما في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء الثلاثاء، على دجال ثاني بقرية أصفون المطاعنة بعد تجمهر عدد كبير من المواطنين أمام منزله.

وتجمع المئات من أهالي القرية وحاصروا منزل المتهم الثاني بممارسة الدجل والشعوذة المدعو فتحي. ع بغرض طرده من القرية إلا أن أجهزة الأمن تدخلت وألقت القبض عليه وتم فض التجمهر.

فيما قال شهود عيان أن متهم ثالث بممارسة الدجل والشعوذ بقرية أصفون المطاعنة يدعى ا. م.م لاذ بالفرار بعد تجمهر عدد من المواطنين أمام منزله وقبل وصول رجال الشرطة لإلقاء القبض عليه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، صباح أمس الثلاثاء، قد ألقت القبض على دجال بعد تجمع المئات من المواطنين أمام منزله إثر انتشار مقطع فيديو له بمواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامه بسحر أسود على قالب من الطوب.

وتجمع المئات من أبناء قرية أصفون المطاعنة التابعة لمركز إسنا بجنوب الأقصر أمام منزل الدجال وهتفوا "اطلع ياكافر اطلع ياكافر" وأخرجوا دجال ومشعوذ من منزله وسلموه للأجهزة الأمنية ووجدوا بمنزله مئات الصور لأشخاص من بلاد متفرقة وأدوات الأعمال السفلية.

بدأت القصة بمقطع فيديو تم تصويره خلسه له أثناء قيامه بأعمال سحر على قالب طوب وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد تلقى اللواء هشام عبد الغفار مدير أمن الأقصر إخطارًا من مركز شرطة إسنا يفيد بتجمهر المئات من المواطنين أمام منزل لأحد الدجالين بقرية أصفون المطاعنة بمركز إسنا جنوب غرب الأقصر .

وعلى الفور انتقلت قوات من الأمن للسيطرة على الموقف وتبين بأن أهالى قرية أصفون تجمهوروا أمام منزل المدعو " م . أ " فى العقد الخامس من العمر وذلك عقب انتشار فيديو تم تصويره خلسة له اثناء قيامه بعمل سحر أسود على قالب من الطوب وتكفينه استعدادا لدفنه فى أحد المقابر حتى يصاب صاحب العمل بالموت .

تم فض التجمهور من قبل الأجهزة الأمنية والقبض على المتهم وبحوزته مئات من الصور الفوتوغرافية لأشخاص يقوم بتنفيذ أعمال سحرية عليها وأدوات الأعمال السفلية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.