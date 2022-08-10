بريطانيا تستعد لموجة حارة وملايين يواجهون حظرًا على استخدام خراطيم المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

تستعد بريطانيا لعدة أيام من درجات الحرارة شديدة الارتفاع في أحدث الموجات الحارة التي تواجهها البلاد، ويواجه ملايين الأشخاص حظرا على استخدام خراطيم المياه في الأسابيع القادمة.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا من ارتفاع درجات الحرارة لمدة أربعة أيام في أجزاء من إنجلترا وويلز من الخميس وحتى الأحد، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية وحتى 36 درجة في بعض المناطق، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

ومن المرجح أن تعاني الفئات الضعيفة والمعرضة للمخاطر والذين يحتاجون لرعاية خاصة من تأثيرات صحية بسبب الحراراة، كما قد يتأثر أيضا بقية المواطنين، فضلا عن إمكانية حدوث تأخير في رحلات السفر، كما أن هناك خطرا متزايدا من وقوع حوادث في المياه أو اندلاع حرائق مع توجه مزيد من المواطنين إلى الأماكن السياحية.

ومددت وكالة أمن الصحة البريطانية تحذيرها من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في جنوب ووسط إنجلترا من اليوم الثلاثاء وحتى الساعة 11 مساء يوم الأحد المقبل، ونصح الخبراء المواطنين برعاية كبار السن أو الذين يعانون من أعراض صحية وكذلك الأطفال.