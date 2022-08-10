ائتلاف "أولياء أمور مصر" يطالب بتوفير نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة الله عبدالرحمن:

قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن وزارة التربية والتعليم، بدأت يوم الاثنين تلقي تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتائجهم سواء في مادة واحدة أو أكثر، من خلال رابط إلكتروني وتحصيل رسوم التظلم تقدر بـ ٣٠٠ ج لكل مادة.

وتتيح وزارة التربية والتعليم للطالب عند دعوته الاطلاع بمقر الكنترول أن يتسلم كراسة الأسئلة الخاصة به وكذلك نموذج الإجابة المقابل لها والبلبل شيبت الخاص به ويستطيع الطالب تصحيح ورقته بنفسه في حضور ولي الأمر حتى يتأكد من درجته.

وتساءلت الحزاوي عن سبب امتناع وزارة التربية والتعليم عن إتاحة نماذج الإجابات للطلاب وأولياء الأمور مثل المعتاد في السنوات السابقة قبل التطوير، قائلة: "هل مع التطوير يعتبر نماذج الإجابة سرًا حربياً؟".

وناشدت الوزارة بضرورة دراسة هذا المطلب.

خطوات التظلم على نتيجة امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢

١- الدخول على الرابط اضغط هنا

٢- تتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيًا.

٣- تحصيل رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم (٣٠٠ جنيه) لكل مادة.

٤- تودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًّا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ثانيًا: بعد قبول طلب التظلم:

1- حضور الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزي أو مع ولي أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

2- الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف ليس من حقه التقديم بطلب مرة أخرى.

3- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

4- يتم الاطلاع على صورة البابل شيت، بالإضافة إلى نموذج الإجابة وكراسة الاسئلة.

5- يقوم الطالب بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه عليها.

ثالثًا: الإجراءات المتبعة بعد التقديم:

1- في حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيًّا.

2- يتم تجميع الدرجات طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.

3- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان نظام المراقبة.