الكهرباء: لدينا احتياطي كافٍ لسد الاستهلاك المحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك احتياطيا كافيا من الطاقة الكهربائية لسد الاستهلاك المحلي و مواجهة أي تحديات.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامجه "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"- إن إعلان الحكومة عن ترشيد استهلاك الكهرباء لا يعني أن هناك عجزًا، بل يأتي ذلك من أجل تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المورد الخاص بالدولة وهو الغاز الطبيعي.

ووجه متحدث الكهرباء، النصيحة بصيانة أجهزة التكييف لأن هذا يدخل ضمن ترشيد الكهرباء، كما أن نسبة الاستهلاك تزيد كلما قلت درجات حرارة أجهزة التكييف، لافتًا إلى أنه يجب ضبط التكييف على درجة حرارة أكثر من 25، مع صيانته بصفة دورية وعدم استعماله طوال اليوم.

وأكد، أن الوزارة انتهجت منذ فترة سياسة الاعتماد على الوحدات الأكثر كفاءة والأقل استهلاكًا للوقود في إنتاج الكهرباء، حيث أن قرار تقليل الإنارة الخارجية أمام المباني الحكومية ليلًا، يؤدي إلى وفر في الاستهلاك، كما أن ترشيد الإنارة أحد البنود، بخلاف ترشيد استخدام المكيفات والإنارة داخل وخارج المباني الحكومية والإنارة في الميادين العامة.

وكشف أن الدولة تعمل على التوسع في استخدام المازوت المنتج محليًا في توليد الكهرباء، وذلك بهدف توفير الغاز الطبيعي الذي يصدر للخارج ويزيد العائد من النقد الاجنبي وهو ما يعود في النهاية بالمصلحة لخزينة الدولة.