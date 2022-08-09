أكاديمية البحث العلمي تبحث دور تكنولوجيا الفضاء في التغيرات المناخية

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

نظم مجلس بحوث الفضاء والاستشعار من البعد التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورشة عمل عن "دور علوم وتكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البُعد في التغيرات المناخية"، في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمرcop27 للتغيرات المناخية في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

ألقت الورشة الضوء على أهمية علوم وتكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البعد وتطبيقاتها في التغيرات المناخية والقطاعات المختلفة للزراعة، والغذاء، والمياه، والتنوع البيولوجي، وتأثيرها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتضمنت فاعليات الورشة سلسلة من المحاضرات المتخصصة، حيث قامت الدكتورة إلهام محمود الأستاذ بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وعضو لجنة التغيرات المناخية الدولية IPPC بإلقاء محاضرة عن "الوضع الراهن للتغيرات المناخية عالميًّا فى ضوء التقرير السادس للأمم المتحدة".

وألقى الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء محاضرة عن "المعمل المصرى الصينى لتصنيع الخلايا الشمسية..التشغيل والاستدامة"، كما ألقى الدكتور أبو طالب ذكي أستاذ مساعد الهيدرولوجى بالهيئة محاضرة عن "التغيرات المناخية ومصادر المياه".

يذكر أن مجلس بحوث الفضاء والاستشعار من البعد يعد من المجالس النوعية المتخصصة التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ويناط به وضع سياسات واستراتيجيات من شأنها دعم علوم الفضاء وتطبيقاتها.