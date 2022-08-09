حول العالم.. تسجيل انخفاض في أسعار المواد الغذائية

بغداد - ياسين صفوان - لاحظت الأمم المتحدة انخفاضا في أسعار المواد الغذائية في العالم، على خلفية التقارير حول تسليم الحبوب الأوكرانية إلى البلدان المتقدمة.



وردا على سؤال يتعلق بمسارات سفن الحبوب، التي يتم إرسالها بشكل أساسي إلى الدول المتقدمة، أشار الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى أننا "نتحدث عن معاملات تجارية". وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يخطط لتوريد الحبوب للاحتياجات الإنسانية من موانئ أوكرانيا.



وقال دوجاريك: "لكن دعونا لا ننسى التأثير الملحوظ لهذه الصفقة على أسعار الغذاء العالمية".

وأشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أعلنت في وقت سابق عن انخفاض أسعار الغذاء العالمية في يوليو، بما في ذلك القمح، والذي كان، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، نتيجة صفقة الحبوب.