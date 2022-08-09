شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.. الكينيون إلى صناديق الاقتراع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقد دفع الواقع الاقتصادي الصعب بالحملات إلى ما وراء السياسات التي تحركها العرقية

يدلي ملايين الكينيين بأصواتهم في انتخابات بين السياسي المعارض منذ فترة طويلة رايلا أودينجا ضد نائب الرئيس وليام روتو.

في كايولي، وهو حي فقير في العاصمة نيروبي، استيقظ السكان على صوت صفارات الفوفوزيلا من الساعة الرابعة صباحًا - وهي دعوة حاشدة للخروج والتصويت.

جيفري أوتينو، 26 سنة، حرفي في القطاع غير الرسمي، حشد جيرانه إلى أقرب مركز اقتراع. "أنا أستيقظ مبكرًا لأصوت لبابا (أودينجا) بسبب خططه للرعاية الصحية والأمن الغذائي. أنا قادر على وضع الطعام على المائدة، لكن الكثير من الناس الذين أعرفهم ليسوا كذلك.

تعهد أودينجا، 77 عامًا، رئيس الوزراء السابق، بإدخال نظام الرعاية الصحية للجميع المسمى "باباكير" وتخصيص 6000 شلن (41 جنيهًا إسترلينيًا) شهريًا لكل أسرة ضعيفة.

تواجه كينيا أزمة تكلفة معيشية، يغذيها الوباء والحرب الروسية في أوكرانيا، والتي أدت إلى قطع سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية وأثرت على أسعار المواد الغذائية وتوافرها في البلاد. قال أتينو أوكيلو، صاحب صالون من المنطقة: "كانت الحياة صعبة". "لقد ارتفعت الأمور حقًا وأصابنا ذلك بشدة".

أدار أودينجا حملة تركز على الحماية الاجتماعية، وإحياء الزراعة والتصنيع، ومكافحة الفساد. وهو مدعوم من خصمه السابق، الرئيس المنتهية ولايته، أوهورو كينياتا، الذي اختلف مع روتو خلال فترة ولايته الأخيرة.

عودة الصراع بعد مصافحة في 2017



وضع أودينجا وكيناتا تنافسهما السياسي الطويل في الراحة بعد مصافحة في عام 2018، بهدف الإشارة إلى أنهما ينتقلان من انتخابات عام 2017 التي دارت رحاها بشدة وانقسامات عرقية في محاولة لتوحيد البلاد.



روتو، 55 عامًا، كان له مهنة سياسية امتدت لعقود. بائعة الدجاج الحي التي تحولت إلى ملياردير ظلت تطاردها مزاعم فساد لسنوات، على الرغم من عدم توجيه الاتهام إليه.

لقد وضع نفسه في السباق باعتباره مستضعفًا ومحاربًا طبقيًا - وهي خطوة يقول المراقبون إنها أعطته الكثير في جهوده لمواجهة أقوى العائلات السياسية في البلاد.

لقد تقدم المرشح الشعبوي في مقدمة نموذج اقتصادي "من القاعدة إلى القمة" يقول إنه من شأنه تمكين المجتمعات ذات الدخل المنخفض.

قالت مونيا موسيوكا، 35 سنة، راكبة تاكسي دراجة نارية من كايولي: "ستحقق روتو التنمية للشباب". "بالنسبة له للوصول إلى ما هو عليه، فهو طموح ويمكنه بالتأكيد تغيير الأمور بالنسبة لنا."

