أشتية: فلسطين تتعرض لإرهاب منظم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية ما جرى في نابلس أمس بأنه «مجزرة»، محذرا من التبعات الخطيرة المترتبة عليها.

وقال في بيان صحفي إن «الجيش الإسرائيلي استخدم القذائف الصاروخية في قصف منازل الآمنين في نابلس».

وأضاف أن الشعب الفلسطيني «يتعرض إلى إرهاب منظم، ما يتطلب اتخاذ إجراءات توقف نزيف الدماء الذي ما أن يتوقف في منطقة فلسطينية حتى ينفتح في أخرى».

وكان ثلاثة فلسطينيين قتلوا وأصيب أكثر من 40 بجروح صباح أمس برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية.

ومن بين القتلى القيادي في «كتائب شهداء الأقصى» المنبثقة عن حركة فتح إبراهيم النابلسي، والذي قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدفه بوصفه مطلوبا للأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وحملت الرئاسة الفلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد الدموي في مدينة نابلس الذي ذهب ضحيته عشرات من الأبرياء، مشددة على أن استمرار العدوان ضد الشعب الفلسطيني سيشعل المنطقة وسيلحق دمارا لا يمكن لأحد تحمل نتائجه الخطيرة.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة في بيان صحفي: إن الحكومة الإسرائيلية غير معنية بتحقيق الهدوء والاستقرار، وتعمل على استباحة الدم الفلسطيني واستغلاله لتحقيق مكاسب في السياسة الداخلية الإسرائيلية.

وأضاف أبوردينة أن «الاحتلال يقترب من المواجهة الشاملة مع شعبنا الفلسطيني بأسره من خلال عدوانه الشامل الذي بدأ من مدينة القدس، ثم امتد إلى جنين وغزة، في نابلس، حيث ذهب ضحيته اليوم ثلاثة شهداء وعشرات الجرحى».

ضحايا غزة:

3 قتلى

40 مصابا

46 قتلوا وأصيبوا في الأيام الماضية