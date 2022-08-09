باشاغا: توحيد الجيش الليبي يضمن السيادة الوطنية

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وقدم في تغريدة على تويتر التهاني للضباط وضباط الصف والجنود «المخلصين للوطن والمدافعين عن استقلاله وسيادته»، بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي.يذكر أن المجلس الرئاسي الليبي قرر حل كافة الغرف العسكرية التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية لعدة أغراض، وذلك في سياق المساعي التي يقودها لتوحيد المؤسسة العسكرية.
جاء قرار حل الغرف العسكرية بعد يومين من لقاء المجلس الرئاسي مع المدعي العام العسكري اللواء مسعود أرحومة، بحضور رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، تم خلاله مناقشة المشاكل التي تواجه عددا من الوحدات والإدارات العسكرية وسبل حلحلتها، لتتمكن من أداء أدوارها، وفق اللوائح. ومن المتوقع أن ترفض الغرف العسكرية أو تتمرد على قرار حلها من المجلس الرئاسي.
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