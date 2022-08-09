شكرا لقرائتكم خبر باشاغا: توحيد الجيش الليبي يضمن السيادة الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان فتحي باشاغا أمس أن حكومته تدعم جميع المساعي الهادفة لتوحيد الجيش الليبي والاستفادة من الخبرات الدولية «بما يحقق تطويره ويضمن مبدأ السيادة الوطنية».

وقدم في تغريدة على تويتر التهاني للضباط وضباط الصف والجنود «المخلصين للوطن والمدافعين عن استقلاله وسيادته»، بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي.

يذكر أن المجلس الرئاسي الليبي قرر حل كافة الغرف العسكرية التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية لعدة أغراض، وذلك في سياق المساعي التي يقودها لتوحيد المؤسسة العسكرية.

جاء قرار حل الغرف العسكرية بعد يومين من لقاء المجلس الرئاسي مع المدعي العام العسكري اللواء مسعود أرحومة، بحضور رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، تم خلاله مناقشة المشاكل التي تواجه عددا من الوحدات والإدارات العسكرية وسبل حلحلتها، لتتمكن من أداء أدوارها، وفق اللوائح. ومن المتوقع أن ترفض الغرف العسكرية أو تتمرد على قرار حلها من المجلس الرئاسي.