إحباط هجوم انتحاري استهدف عاشوراء بالعراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال العراق «إن قواتها الأمنية أحبطت أمس محاولة انتحاري يرتدي حزاما ناسفا استهداف المواكب والمقرات العسكرية خلال إحياء يوم عاشوراء شمال شرق محافظة ديالى (57 كلم شمال شرق بغداد).

وذكرت خلية الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان، أن قوات مشتركة من الجيش العراقي ولواء أئمة البقيع في حشد وزارة الدفاع، تمكنت من إحباط محاولة انتحاري يرتدي حزاما ناسفا يحاول تفجير نفسه على المواكب الحسينية والمقرات العسكرية في تقاطع مياح شرق قضاء المقدادية».

وأوضحت أن القوات العراقية تمكنت من محاصرة الانتحاري مما دفعه إلى تفجير نفسه دون وقع إصابات في صفوف القوات العسكرية.

وكانت السلطات العراقية نشرت الآلاف من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب والشغب والأجهزة الاستخبارية بدعم من مروحيات الجيش لتأمين الحماية لمواكب إحياء عاشوراء.

على صعيد آخر، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أنه لا حل للبرلمان العراقي ولا تغيير للنظام السياسي في البلاد ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة البرلمان العراقي إلى الانعقاد.

وقال المالكي في خطاب متلفز بمناسبة ذكرى عاشوراء «إن البرلمان العراقي هو من يناقش هذه المطالب وما يقرره نمضي به».

وأضاف «إن العراق بلد مكونات وبالتالي لايمكن أن تفرض عليه إرادة إلا بإرادة الشعب بالكامل عبر مؤسساته الدستورية التي يمثلها البرلمان المنتخب».

وتأتي تصريحات نوري المالكي في الوقت الذي دخلت اعتصامات التيار الصدري أسبوعها الثاني داخل مبنى البرلمان العراقي ومحيطه الخارجي للمطالبة بحل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

يذكر أن الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي على خلاف بشأن تشكيل حكومة عراقية جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر أكتوبر الماضي وتصدرتها الكتلة بـ74مقعدا مما حال دون إنجاز هذه الاستحقاق. ويرجع الخلاف لرغبة تحالف «إنقاذ الوطن» بزعامة الصدر، بتشكيل حكومة أغلبية وطنية فيما تسعى قوى الإطار التنسيقي، إلى حكومة توافقية.