الحوثي يستغل السيول وينهب المساعدات الأممية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستغل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران كارثة السيول بصنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرتها، بدعوة المنظمات الأممية للإسهام في تخفيف الوضع، والاحتيال لنهب المساعدات الأممية ومساعدات المنظمات الداعمة لصالح قيادات الحوثي دون الالتفات لحال المتضررين.

وضاعفت كارثة السيول من معاناة النازحين في مخيمات النزوح بمحافظات مأرب وحجة والحديدة، وزادت من تدهور أوضاعهم المعيشية، بعدما تعرضت مخيمات النازحين بمحافظة حجة للجرف خلال الساعات الماضية.

وأكد مصدر محلي تعرض مخيمات النازحين بعبس بمحافظة حجة لأضرار كبيرة نتيجة سيول الأمطار الغزيرة، كما تعرضت مخيمات النزوح بمحافظة مأرب لأضرار كبيرة ووجه النازحون نداء استغاثة للمنظمات والسلطات لمساعدتهم، وتسببت السيول الجارفة التي خلفتها الأمطار الغزيرة بحدوث أضرار مادية كبيرة في صنعاء.

ونقل موقع «26 سبتمبر» التابع لميليشيات الحوثيين عن مسؤول العلاقات العامة في مصلحة الدفاع المدني قوله «إنه تم إنقاذ الأسر في عدد من المناطق ومنها منطقة شملان التي تضرر فيها 30 منزلا».

وأضاف «إن السيول المنهمرة التي نزلت من السنينة أدت إلى تهدم السور الغربي لجامعة صنعاء الجديدة، إضافة إلى غمر الأنفاق وخاصة نفق عمران وبقية الأنفاق وكذا غمر معظم شوارع العاصمة صنعاء.

وشهدت صنعاء مساء أمس الأول، أمطارا غير مسبوقة، وتوقفت حركة السيارات والمركبات العامة في عدد من الشوارع والأنفاق التي غمرتها مياه سيول الأمطار. وفضحت سيول الأمطار التي هطلت على العاصمة صنعاء خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مدى تقاعس ميليشيات الحوثي عن إصلاح الشوارع ومجاري السيول في العاصمة الخاضعة لسيطرتهم.

على صعيد آخر، أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية أمس الأول، مقتل خمسة جنود، وإصابة 27 آخرين، إثر خروقات ارتكبتها ميليشيات الحوثي، في مختلف الجبهات خلال الخمسة أيام الأولى من الهدنة الأممية.

وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان «ارتكبت ميليشيات الحوثي، 501 خرقا للهدنة الأممية خلال الأيام الخمسة الأولى من الهدنة الأممية بعد تمديدها للمرة الثالثة، في جبهات محافظات الحديدة، وتعز، والضالع، وأبين، وحجة وصعدة، إضافة إلى محافظتي الجوف ومأرب».

وتنوعت الخروقات، وفقا للمركز، بين إطلاق النار على مواقع الجيش والمقاومة في كافة الجبهات بصواريخ الكاتيوشا، وبالمدفعية والعيارات المختلفة، وبسلاح القناصة والطائرات المسيرة المفخخة، نتج عنها استشهاد 5 من رجال الجيش وإصابة 27 آخرين.

واتهم الجيش الحكومي، الحوثيين، بمضاعفة أعمال شق طرقات واستحداث مواقع قناصة وحفر خنادق وبناء تحصينات، وكذا نشر طائرات استطلاعية مسيرة في مختلف الجبهات.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، أعلن في الثاني من أغسطس الجاري، تمديد الهدنة للمرة الثالثة، لشهرين إضافيين، قبل ساعات من انتهائها، مشيرا إلى أن الهدنة تضمن التزاما من أطراف الصراع بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن.

انتهاكات الهدنة في 5 أيام:

قوات الجيش اليمني تفسد محاولات تسلل حوثية باتجاه جبهات مأرب

ميليشيات الحوثي تواصل خرق الهدنة الأممية في عدد من الجبهات

كارثة السيول تهدد عددا من منازل صنعاء التاريخية