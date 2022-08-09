«الطاقة اللبنانية» تحذر من العتمة الشاملة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مصادر في وزارة الطاقة اللبنانية عن أن مخزون الوقود العراقي سينفد بنهاية أغسطس الحالي، لافتة إلى أنهم في مأزق وقد تدخل البلاد في العتمة الشاملة.

وقالت المصادر، في تصريح لقناة «الجديد» اللبنانية أوردته على موقعها الالكتروني أمس، إنه حتى اللحظة «لا جواب واضح من قبل الدولة العراقية حول تجديد الاتفاق».

واستغلت إيران الحدث في الأيام الماضية، وأبدت استعدادها لتأمين الوقود للبنان، حيث قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، المدير العام لدائرة غرب آسيا وشمال أفريقيا بالوزارة، محمد صادق إن طهران مستعدة لاستضافة المسؤولين اللبنانيين للتباحث حول تأمين الوقود لبلادهم.