شكرا لقرائتكم خبر الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على هييران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيطر الجيش الصومالي على بلدات تابعة لمدينتي متبان ومحاس في محافظة هييران بولاية هيرشبيلي كانت تحت سيطرة ميليشيات الشباب الإرهابية.

وذكر محافظ إقليم هييران علي جيتي الذي قاد العملية مساء أمس الأول أن الجيش أحكم قبضته على بوكور ولصبان وعماد وبغدة وقبنو وقرى صغيرة أخرى.

وكانت الطائرات الحربية التابعة للجيش الإثيوبي استهدفت قواعد حركة الشباب في تلك المناطق قبل وصول القوات الصومالية إليها.