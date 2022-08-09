شكرا لقرائتكم خبر 10 ملايين دولار مساعدات سعودية للاجئين الأوكرانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر سفارة المملكة في بولندا «إن المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة قدمت من خلال منظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات طبية وإيوائية للاجئين من أوكرانيا بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، تستهدف أكثر من مليون شخص»، مبينا حرص المملكة على دعم الجهود الإنسانية لمساعدة اللاجئين والمحتاجين في أي مكان.وأوضح أنه سيتم خلال هذه الزيارة بحث سبل تعزيز الجهود الإغاثية وآلية تنسيق الاستجابة الإنسانية لصالح اللاجئين، مشيرا إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة وبالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يسعى لتطوير آلية فعالة تضمن الاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات الإنسانية.
واستعرض الدكتور الربيعة خلال المؤتمر مشاريع المركز الإنسانية والإغاثية التي بلغت أكثر من 2000 مشروع نفذت في 85 دولة حول العالم، مبينا أن المشاريع تغطي مختلف القطاعات الحيوية كالأمن الغذائي والصحة والتعليم والمياه والإصحاح البيئي وغير ذلك من القطاعات المهمة.
كانت هذه تفاصيل خبر 10 ملايين دولار مساعدات سعودية للاجئين الأوكرانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.