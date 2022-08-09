بوتين ورئيس إسرائيل يبحثان وضع «الوكالة اليهودية» في روسيا

09 أغسطس , 2022 بوتين (أ ف ب). قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع نظيره الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ وضع «الوكالة اليهودية» في روسيا خلال اتصال هاتفي اليوم (الثلاثاء). وتحركت روسيا لحل الذراع الروسية لـ«الوكالة» التي تشجع الهجرة إلى إسرائيل. عدّ إسرائيليون هذا انتقاماً لانتقاد إسرائيل الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.

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