بيلوسي: أميركا لا يمكنها أن تسمح للصين بعزل تايوان

09 أغسطس , 2022
زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (أ ف ب).
دافعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي اليوم الثلاثاء عن زيارتها لتايوان ووصفتها بأنها تستحق القيام بها «قطعاً» وإن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح للصين بعزل الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.
وقالت بيلوسي في مقابلة ببرنامج (توداي) على شبكة (إن.بي.سي) «لا يمكن أن نسمح للحكومة الصينية بعزل تايوان... لن يحددوا من الذي يمكنه الذهاب لتايوان».
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