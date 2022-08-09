8 مصابين في انقلاب ميني باص أعلى الدائري الإقليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 8 أشخاص في انقلاب احفلة ركاب أعلى الطريق الدائري الإقليمي بمركز الصف جنوب الجيزة، الثلاثاء.

تلقى العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث قبل كارتة الصف بنحو 5 كيلومترات اتجاه القاهرة.

انتقل الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل الحادث، وتبين اختلال عجلة القيادة بيد قائد سيارة ميني باص، وانقلابها على جانب الطريق، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

جرى الدفع بـ4 سيارات إسعاف أقلت المصابين إلى المستشفيات القريبة، ورفع حطام الحادث لتسيير حركة السير إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة.