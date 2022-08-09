محافظ أسوان يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

اعتمد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة واللغات، للعام الدراسي 2021/2022، إذ بلغت نسبة النجاح النهائية 70%.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86.2%.

جاء ذلك أثناء عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان، والذي قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين.

وقال عبد الكريم لطفي إنه سيجري تحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية فى المراكز والمدن، للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذي القرار اتخاذ اللازم.

وأشار إلى أنه تقدم لأداء إمتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة واللغات 6702 طالب وطالبة نجح منهم 4692 طالبًا وطالبة، فيما تقدم لإمتحانات الشهادة الإعدادية المهنية 111 طالبًا وطالبة، حضر منهم 58 طالبًا وطالبة، بينما نجح منهم 50 طالبًا وطالبة.​