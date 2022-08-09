افتتاح مقرات جديدة وتكريم أوائل الثانوية.. "مستقبل وطن" ينظم فعاليات في 8 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين.

محافظة السويس

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مبادرة "شركاء من أجل صحتك"، وذلك بالكشف الصحي المجاني علي الأهالي في تخصص القلب والقسطرة، حيث تم وضع خطة عمل للمبادرة بأن تشمل جميع التخصصات اسبوعيًا، وتم الكشف عن حالات الأمراض القلب والقسطرة، وصرف العلاج مجانًا، وتهدف المبادرة لدعم الدولة المصرية في تجسيد دور المشاركة المجتمعية الفعالة على أرض الواقع لخدمة أهالي المحافظة، وتم اختيار نخبة من أفضل الأطباء في جميع التخصصات، والمتابعة المستمرة مع جامعة السويس للاستعانة بأساتذة الكليات، وفي المقابل حققت المبادرة نتائج إيجابية كبيرة من خلال التشخيص والعلاج.

محافظة بورسعيد

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، ندوات حوارية حول برامج التدريب التي تقدمها وزارات الحكومة المصرية، وذلك بمكتبة مصر العامة، وألقى الضوء على أهمية التدريب كأسلوب تطور مستدام ليس للشباب فقط ولكن لجميع الفئات العمرية، وقدم خلال المحاضرة المعلومات الأساسية عن أعداد الشباب وفئاتهم التعليمية، ونسب البطالة لكل فئة الحالة الاجتماعية وكفاءة الشباب في استخدام التكنولوجيا لقياس مدى امكانية الاعتماد على وسائل التعلم عن بعد لتطوير الأداء.

محافظة الجيزة

افتتحت أمانة قسم الطالبية، مقرًا جديدًا في الوحدة الحزبية بعز الدين عمر، لخدمة أهالي الوحدة، ومن جانب أخر، استطاعت أمانة مركز البدرشين، بالتعاون مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، بإنشاء 2 كوبري مشأة بقرية أبو رجوان القبلي والبحري وأخر في قرية مزغونة، وكوبري سيارات جديد لمدخل قرية المرازيق.

محافظة الوادي الجديد

نفذت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، الكورس البريطاني للأطفال، من سن خمس سنوات وحتي 12 سنة وذلك بأمانة مركز ومدينة بلاط، وتبدأ فعاليات الكورس اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحاً ويعد الكورس من أقوي المناهج البريطانية المعتمدة لتعليم الأطفال القراءة والكتابة في سن مبكرة بالإضافة إلى الأنشطة والأغاني والمهارات الحركية.

محافظة الغربية

كرمت أمانة مركز قطور، الطالب عمر السيد محمود داود، الحائز على المركز الثاني علمي علوم علي مستوي الجمهورية في الثانوية العامة، وكذلك الطالب أحمد سامي محمود الهيتي والحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية علمي رياضة في الثانوية العامة، وقدم لهم درع الحزب وشهادة تقدير لكل طالب، مع تقديم التهنئة لهم بالنجاح والتميز والتفوق في تلك المرحلة.

وأعلنت أمانة مدينة زفتي، عن تنظيم قافلة طبية مجانية يوم الجمعة المقبل، بالتعاون مع مركز قشطي للغسيل الكلوي، وذلك لمرضى الضغط والسكر وأمراض الكلى والباطنة، كما تقدم القافلة كشف بالسونار ومعمل تحاليل للتخصصات بالمجان، وتبدأ القافلة عقب صلاة الجمعة، وفي سياق اخر، نظمت أمانة المرأة يوم ترفيهي إلي مدينة الإسكندرية، وذلك في إطار برنامج لتنظيم رحلات سياحية وعدد من الأنشطة الاجتماعية والترفيهية.

نظمت أمانة المرأة بمركز المحلة، ندوة للكشف عن حالات التلعثم، والخنف وصعوبة التعلم، وعمل جلسات مجانية مع المتابعة المستمرة وتوجيه الإرشادات اللازمة لكيفية التعامل مع مثل تلك الحالات وتم توزيع هدايا على الأطفال والكشف علي 65 حالة، وأما امانة مركز بسيون، قامت بتنظيم عدة أنشطة مكثفة بالطفل وسلمت الطلبة الموهوبين والمتميزين شهادات تقدير عن فعالية صاحب الموهبة تقديراً لتفوقهم في مجال الرسم والخط.

محافظة الفيوم

أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، مبادرة جديدة تحت عنوان "مستقبلنا"، وهي دورة تدريبية لأوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة، ونظمت احتفالية لتكريم 45 طالباً وطالبة من أوائل الشهادة الإعدادية الذين اجتازوا الدورة التدريبية والتي نظمتها أمانة المرأة بالمحافظة، بحضور المحافظ، فيما سيتم تنظيم رحلة إلى متحف الحضارة وقلعة صالح الدين الأيوبي وشارع المعز مكافأة لهم على مجهودهم والتعرف على معالم الحضارة المصرية، ومن جانب أخر، تواصل أمانة مركز الفيوم، لقاءاتها الجماهيرية بأهالي المركز، لتقديم تظلمات مستفيدي تكافل وكرامة، في قرية العدوة، ويهدف اللقاء إلي مساعدة أهالينا البسطاء وأصحاب الهمم والأيتام والمرضي، وتقديم طلباتهم إلي المسئولين والجهات المعنية ببرنامج تكافل وكرامة.

محافظة أسيوط

افتتحت امانة مركز صدفا، مقراً جديداً في الوحدة الحزبية بقرية مجريس، لتنضم إلى باقي مقرات الحزب التي تغطي أغلب قرى المركز وذلك بعد استكمال التشكيلات الخاصة بالإمانة، وبعد تجهيز مقر الوحدة الحزبية لاستقبال المواطنين من القرية لتلقي مقترحاتهم وطلباتهم للعمل على إيصالها لأمانة الحزب بالمركز والعمل على إيجاد حلول لكل مشاكل القرية وتشجيع الشباب على ممارسة العمل الحزبي.

محافظة الأقصر

وقعت القافلة الطبية، التي تنظمها أمانة الحزب بالمحافظة، الكشف الطبي على أكثر من 100 حالة، في علاج الشفة الأرنبية وشق الحلق، وضمت القافلة الطبية أطباء متخصصين في تلك العلاج، وفي ختام فعاليات القافلة نظم حفل لتكريم وتقديم درع إلي الأطباء ولجنة مصر العطاء ومؤسسة انوفينيتي وجميع المساهمين في تنظيم القافلة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.