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الكويت تدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب

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محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - ( د ب أ )

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لاستمرار الجرائم التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين بإقدامها على اغتيال ثلاثة مواطنين فلسطينيين وإصابة العشرات وتدمير عدد من المساكن والممتلكات خلال اقتحامها لمدينة نابلس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن هذه الجريمة النكراء تتحمل مسؤوليتها الكاملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤكدة الحاجة الملحة لقيام المجتمع الدولي بواجباته في لجم هذه الاعتداءات ووضع حد لها ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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