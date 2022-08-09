البنتاجون يؤكد إرسال صواريخ مضادة للإشعاع إلى أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أكد وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسة كولين كال، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أرسلت صواريخ مضادة للإشعاع إلى أوكرانيا، وهي المرة الأولى التي تعترف فيها الوزارة بإرسال الصواريخ.

وقال كال، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن الصواريخ تم إرسالها كجزء من حزمة المساعدات الأخيرة التي أقرتها وزارة الدفاع الأمريكية، مما يعني أن البنتاجون يرسل هذه الأسلحة من مخزونه الخاص، مضيفا: "في حزم المساعدات الأخيرة، قمنا بتضمين عدد من الصواريخ المضادة للإشعاع التي يمكن إطلاقها من الطائرات الأوكرانية التي يمكن أن يكون لها تأثيرات على الرادارات الروسية وأشياء أخرى".

وأدلى كال بهذه التصريحات بينما كان يتحدث عن كيفية عمل البنتاجون لتعزيز قدرات القوات الجوية الأوكرانية، لكنه لم يذكر عدد الصواريخ المضادة للإشعاع التي تم إرسالها إلى أوكرانيا أو النوع المحدد.

جاء هذا الكشف في الوقت الذي أعلن فيه البنتاجون عن تقديم حزمة أسلحة بقيمة مليار دولار لأوكرانيا، والتي تشمل من بين أشياء أخرى ذخيرة لأنظمة الصواريخ عالية الحركة و 75 ألف طلقة من عيار 155 ملم من المدفعية والذخيرة.