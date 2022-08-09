توقف ضخ النفط الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب

محمد اسماعيل - القاهرة - بودابست - (د ب أ)

تلقى أمن إمدادات الطاقة إلى أوروبا لضربة جديدة اليوم بعد وقف ضخ النفط الخام الروسي عبر خطوط الأنابيب المارة بأوكرانيا إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك بسبب العقوبات التي تمنع تحويل رسوم عبور النفط.

وقالت شركة تشغيل خطوط أنابيب النفط الروسية ترانسنفط إن الفرع الشمالي لخط أنابيب دروخبا الذي يمر عبر بيلاروسيا إلى بولندا وألمانيا لم يتأثر، في حين توقف العمل في الفرع الجنوبي الذي يمر عبر أوكرانيا منذ 4 أغسطس الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفع في تعاملات ظهيرة اليوم في لندن بنسبة 3ر1% إلى 90ر97 دولار للبرميل.

وتلقي روسيا بالفعل مسؤولية اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم1 على العقوبات الدولية. ويمكن أن يؤدي اضطراب إمدادات النفط الخام الروسي عبر خطو الأنابيب إلى زيادة حدة أزمة الطاقة التي تعاني منها أوروبا منذ بداية العام الحالي.

وقالت شركة تكرير النفط مول نيرت الموجودة في العاصمة المجرية بودابست إن إمدادات الوقود في المجر ستتضرر بشكل خاص من توقف إمدادات الخام الروسي، مضيفة أن المجر تجري محادثات تستهدف دفع رسوم عبور الخام لأوكرانيا مباشرة بهدف استئناف ضخ النفط الروسي إليها.