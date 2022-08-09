'الكاف' يوافق على مشاركة الاهلي والزمالك بدوري أبطال إفريقيا

وقال الاتحاد المصري عبر موقعه الرسمي: "تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يخطره فيه باعتماد قرار اتحاد الكرة والخاص بمشاركة ناديي الزمالك والأهلي في دوري أبطال إفريقيا، والتأكيد على أن قرار ترتيب فرق الدوري المصري في حالة عدم انتهائه شأن داخلي لاتحاد الكرة".واضاف: "كما تضمن الخطاب مشاركة الزمالك والأهلي في دوري أبطال إفريقيا، ومشاركة بيراميدز وفيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية".

وكان اتحاد الكرة المصري، حدد الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد، وبيراميدز وفيوتشر للمشاركة في الكونفدرالية، بناء على نتائج الدور الأول من مسابقة الدوري المصري.

وترددت أنباء مؤخرا عن تقدم بيراميدز بطلب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بدلا من الأهلي، باعتباره صاحب المركز الثاني في بطولة الدوري المصري حاليا.

