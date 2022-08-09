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'الكاف' يوافق على مشاركة الاهلي والزمالك بدوري أبطال إفريقيا

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-09 | 18:21

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كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن موافقة الاتحاد الإفريقي للعبة "الكاف"، على مشاركة الأهلي والزمالك بدوري أبطال إفريقيا وبيراميدز وفيوتشر بكأس الكونفدرالية.
وقال الاتحاد المصري عبر موقعه الرسمي: "تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يخطره فيه باعتماد قرار اتحاد الكرة والخاص بمشاركة ناديي الزمالك والأهلي في دوري أبطال إفريقيا، والتأكيد على أن قرار ترتيب فرق في حالة عدم انتهائه شأن داخلي لاتحاد الكرة".

واضاف: "كما تضمن الخطاب مشاركة الزمالك والأهلي في دوري أبطال إفريقيا، ومشاركة بيراميدز وفيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية".

وكان اتحاد الكرة المصري، حدد الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد، وبيراميدز وفيوتشر للمشاركة في الكونفدرالية، بناء على نتائج الدور الأول من مسابقة الدوري المصري.

وترددت أنباء مؤخرا عن تقدم بيراميدز بطلب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بدلا من الأهلي، باعتباره صاحب المركز الثاني في بطولة الدوري المصري حاليا.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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