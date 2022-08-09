شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات بمواجهات في الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استشهد فلسطيني وأصيب العشرات في مواجهات اندلعت بالضفة الغربية، الثلاثاء، بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

وفي أعقاب المواجهات استشهد 3 من نشطاء حركة فتح بمدينة نابلس في شمالي الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي.

وشيع آلاف الفلسطينيين النشطاء الثلاثة بمدينة نابلس فيما عم الحداد المدن بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فتى فلسطيني خلال مواجهات في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.



وقالت الوزارة، إن الفتى مؤمن ياسين جابر 17 عامًا قتل متأثرًا بجروح حرجة للغاية برصاص الجيش الإسرائيلي الحي في الصدر (اخترقت القلب)، في الخليل.

وأشارت إلى إصابة فلسطينيين آخرين بجروح خطيرة خلال المواجهات.

كما أعلنت عن 6 إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي وصلت مجمع فلسطين الطبي برام الله، بينها إصابتان خطيرتان.

وبدوره أعلن الهلال الأحمر أن طواقهمه تعاملت مع 15 إصابة قرب حاجز بيت إيل الإسرائيلي وسط الضفة الغربية.

وتأتي تلك الأحداث بعد جولة تصعيد إسرائيلي في قطاع غزة، على خلفية اعتقال قيادي في حركة "الجهاد الإسلامي".

وشنت إسرائيل ما قالت إنه عملية استباقية في غزة ضد "الجهاد الإسلامي"، تبادل خلالها الطرفان قصف استمر 3 أيام وانتهى مساء الأحد بهدنة برعاية مصرية مخلفا 43 قتيلا فلسطينيا ومئات الجرحى.