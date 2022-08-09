شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفض الأتليتك.. مهاجم أسباني على طاولة اليونايتد لضمه فى الصيف الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية عن أن مسئولي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بدأوا فى دراسة فرص التعاقد مع المهاجم الأسباني المخضرم ألفارو موراتا، مهاجم يوفينتوس الإيطالي، يأتي ذلك بعدما تم عرض اسم اللاعب على المسئولين.

وكشف الصحفي" روب دوسون" أن اللاعب تم طرحه على طاولة الفريق الإنجليزي، فى الوقت الذي يسعي فيه الفريق الإنجليزي للتعاقد مع مهاجم جديد فى الفترة الحالية، بعد المستوي السيئ الذي ظهر عليه رونالدو فى مباراة برايتون بإفتتاحية الدوري الإنجليزي.



أسباب قد تدفع اليونايتد للتمسك بضم اللاعب فى الصيف

وأفادت التقارير أن هناك عدة أسباب تدفع الفريق للتعاقد مع مهاجم جديد، يأتي على رأسها إنتهاء عقد المهاجم الأورجواني إديرسون كافاني، ورفضه التجديد للفريق خلال الفترة الحالية، مما يدفع الفريق البحث عن بديل بنفس الكفاءة التهديفية.

كما أن مشاركة الفريق فى الدوري الإنجليزي والمنافسة فى الحصول على مركز مؤهل لدوري الأبطال، الشئ الذي فشل فى تحقيقه الفريق فى الموسم المنقضي، يجعل إدارة الفريق تدرس بشكل مختلف، إمكانية التعاقد مع مهاجم كبير يضيف للفريق.



كيف يفكر اللاعب فى مستقبله خلال الموسم الجديد

وأكد اللاعب لمصادر قريبة منه عن سعادته مع فريقه الحالي، وإنه يركز خلال الفترة الحالية لتقديم موسم جيد له فى الكاليشتو، كما أوضح أنه مدين للكثير لهذا المكان، وأن فريقه الإيطالي السبب فى توهج اسم ألفارو موراتا فى الوسط العالمي.

الجدير بالذكر أن اللاعب قد أبلغ إدارة ناديه عن رفضه عرض العودة لأتليتكو مدريد فى الصيف الحالي، وإن فى الفترة القادمة يسعي اللاعب لتقديم أحد المواسم القوية له وإستعادة مستواه، بعد أن نجح اللاعب فى تسجيل هاتريك فى اللقاء الذي جمعه فى مواجهة الأتليتك مطلع الأسبوع الجاري.