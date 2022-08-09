أمطار قياسية تتسبب في مقتل 7 على الأقل في عاصمة كوريا الجنوبية

قالت السلطات الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في العاصمة سول والمناطق المحيطة بها، بعد أن تسببت أمطار غزيرة في انقطاع الكهرباء وغمرت الطرق ومحطات مترو الأنفاق.

وهطلت على الجزء الجنوبي من سول أمطار تجاوز منسوبها 100 ملليمتر في الساعة في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، مع سقوط 141.5 ملليمتر من الأمطار على أجزاء أخرى من المدينة، وهي كميات لم تشهدها منذ 80 عاماً، وفقاً لوسائل إعلام محلية نقلاً عن إدارة الأرصاد الجوية الكورية.

وبلغت كميات الأمطار المتراكمة التي تساقطت على سول 420 ملليمتراً حتى الساعة الخامسة من صباح الثلاثاء، مع توقع مزيد من الأمطار.

ولقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم في سول واثنان آخران في مقاطعة جيونجي المجاورة حتى الساعة السادسة من صباح الثلاثاء، حسبما ذكر المكتب المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة.

وأصيب تسعة أشخاص على الأقل في تلك المناطق بينما اعتبر ستة في عداد المفقودين.

ورفع المكتب حالة التأهب إلى أعلى مستوى وطالب المؤسسات العامة والخاصة بتعديل ساعات عملها.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية تحذيرات من هطول أمطار غزيرة في أنحاء العاصمة والمنطقة المحيطة بها وكذلك أجزاء من جانجوون ومقاطعة تشونجتشيونج.

وتتوقع الإدارة أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة على وسط البلاد حتى يوم الأربعاء على الأقل.