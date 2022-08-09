انت الان تتابع خبر 'تويتر' يحجب حساب وزارة الخارجية الروسية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن موقع "تويتر" حجب حساب الوزارة باللغة الإنكليزية.
وقالت زاخاروفا على حسابها في "تيليغرام": "حجبت إدارة موقع "تويتر" في ليلة 5 اب الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الروسية باللغة الإنكليزية لمدة 7 أيام. والسبب هو نشر مقتطفات من مؤتمر صحفي لقائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي إيغور كيريلوف، بشأن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة".
وأكدت أن "منشور وزارة الخارجية الروسية مع اقتباس وزارة الدفاع الروسية حول احتمال أن تكون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية متورطة في ظهور فيروس "كورونا" الجديد أثار رد فعل حاد"، مشيرة إلى أن "هناك محاولة خرقاء أخرى لإسكات روسيا".
وأشارت زاخاروفا إلى ان "هذا النوع من العقوبات يطبق على الوزارة لأول مرة"، مضيفة أنه "من الممكن حجبنا، ولكننا سنجد طريقا آخرا دائما".
وأكدت أن "منشور وزارة الخارجية الروسية مع اقتباس وزارة الدفاع الروسية حول احتمال أن تكون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية متورطة في ظهور فيروس "كورونا" الجديد أثار رد فعل حاد"، مشيرة إلى أن "هناك محاولة خرقاء أخرى لإسكات روسيا".
وأشارت زاخاروفا إلى ان "هذا النوع من العقوبات يطبق على الوزارة لأول مرة"، مضيفة أنه "من الممكن حجبنا، ولكننا سنجد طريقا آخرا دائما".