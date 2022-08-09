'تويتر' يحجب حساب وزارة الخارجية الروسية

وأشارت زاخاروفا إلى ان "هذا النوع من العقوبات يطبق على الوزارة لأول مرة"، مضيفة أنه "من الممكن حجبنا، ولكننا سنجد طريقا آخرا دائما".

بغداد - ياسين صفوان - أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن موقع "تويتر" حجب حساب الوزارة باللغة الإنكليزية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012