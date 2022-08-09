'وزير' الصدر: تصعيد قوي قادم.. انتظروا التوجيهات - عاجل

ونشر صالح محمد العراقي منشوراً جاء فيه "نشر أحد الأخوة: اذا ما تحققت مطالبنا ياريت يكون تصعيد تجاه القصر الجمهورية لنشد على الفاسدين الخناق".

ليرد على ذلك: "نعم، هناك تصعيد قوي قادم.. انتظروا التوجيهات من اللجنة المنظمة".



وما زال المتظاهرون من أنصار التيار الصدري، يواصلون اعتصامهم في محيط مبنى البرلمان بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، لليوم العاشر على التوالي، بعدما دخلوا إليه يوم السبت المصادف 30/ 7/ 2022.

ودعا الصدر في خطاب له، في وقت سابق، الى حل البرلمان الحالي واجراء انتخابات مبكرة بعملية ديمقراطية جديدة، تحد من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة كافة.