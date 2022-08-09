محافظة عراقية تطالب بزيادة مراكز الشرطة وإعادة هيكليتها

وقال مكتب الشعلان في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل وزير الداخلية عثمان الغانمي، وناقش أمور عدة أهمها القضايا الأمنية المتعلقة بعمل وزارة الداخلية في محافظة الديوانية والتنسيق بين الحكومة المحلية والوزارة مما يسهم في تحقيق الأمن والأستقرار في الديوانية وتطورات الملف الأمني في المحافظة والجهود التي تبذلها تشكيلات الوزارة في مكافحة الجريمة والقضاء على الإرهاب وفرض سلطة القانون".وطرح الشعلان، وفق البيان، مطالب عدة أبرزها: "زيادة مراكز الشرطة في مركز محافظة الديوانية والأقضية والنواحي وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع الكثافة السكانية للمحافظة مترامية الأطراف، مع زيادة أعداد المنتسبين وتسليحهم من خلال توفير الدرجات الوظيفية الخاصة بوزارة الداخلية لأبناء المحافظة".

كما طالب المحافظ "بإعادة تأهيل وبناء سيطرات مداخل المحافظة لما لهذه السيطرة من دور فاعل في حماية منافذ محافظة الديوانية ومحافظات الجنوب"، مشدداً على ضرورة "تسهيل الأجراءات الخاصة بمعاملات ذوي الشهداء والجرحى من القوات الأمنية وسرعة إنجاز معاملاتهم وضرورة دعم الوزارة لإكاديمية الشرطة في المحافظة من خلال تطويرها وتأهيل كوادرها وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ الأستراتيجيات الرئيسية في عمل الشرطة وتمكينها من قيامها بواجباتها على أتم وجه".



من جانبه، أشاد الغانمي "بالجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز اﻻمني في محافظة الديوانية والتي جعلت المحافظة مستقرة ينعم اهلها بالأمن والأمان"، مؤكداً "استعداد وزارته للتعاون والتنسيق المشترك مع الحكومة المحلية في الديوانية وتسهيل مهامها للنهوض بالواقع الأمني والوقوف على أهم المعوقات والمشاكل التي تعترض تنفيذ المهام من خلال تشكيل لجنة عليا لدراسة المطالب التي قدمها محافظ الديوانية وفق الأمكانيات المتاحة".