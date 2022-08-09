انت الان تتابع خبر للمرة الأولى خلال أسبوع.. أسعار النفط ترتفع بشكل حاد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تجاوز سعر نفط برنت، اليوم الثلاثاء، 98 دولارا للبرميل للمرة الأولى خلال أسبوع.
وبحلول الساعة 14:51، تم تصحيح أسعار برنت لتبلغ 97.98 دولار للبرميل.
كذلك فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام WTI تسليم سبتمبر في بورصة نيويورك التجارية بنسبة 1.5% لتبلغ 92.15 دولار للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد بعد تقارير تفيد بوقف أوكرانيا لعبور النفط عبر أراضيها اعتبارا من 4 أغسطس، بسبب عدم تلقي الأموال لهذه الخدمات، حيث أوضحت الشركة الأوكرانية أنها تقدم خدمات نقل النفط فقط على أساس الدفع المسبق بنسبة 100%، وعند إجراء شركة "ترانس نفط" الروسية عملية الدفع لعبور النفط الروسي لأراضي أوكرانيا، والتي تمت عبر بنك "غاز بروم" Gazprombank، تمت إعادة الدفعة نظرا لدخول الحزمة السابعة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا حيز التنفيذ. وبالتالي توقفت الشركة الأوكرانية عن تقديم خدمات ترانزيت النفط بسبب نقص الإيصالات النقدية لهذه الخدمات.