السفارة الروسية في برلين تحتج على تدنيس نصب تذكاري

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

احتجت السفارة الروسية في ألمانيا على تدنيس النصب التذكاري السوفيتي بمدينة فيرنويشن في ولاية براندنبورج الألمانية.

وأعلنت السفارة، اليوم الثلاثاء، أن مقطع فيديو متداول على الانترنت "يظهر ألماني من النازيين الجدد وهو يدنس مقبرة الحرب السوفيتية في فيرنويشن من خلال إبداء تصرفات عنصرية".

وجاء في بيان السفارة: "نعتبر هذا العمل الشائن محاولة للتحريض على الكراهية العرقية وتجاهلا لذكرى الجنود الذين ضحوا بحياتهم لتحرير العالم وأوروبا من النازية".

وأكد متحدث باسم الشرطة وقوع الحادث، وقال إن شاهدا أبلغ الشرطة بعد ظهر يوم الجمعة الماضي بأن شخصا مجهولا تبول على النصب التذكاري، وقام شخص آخر بتصويره.

ولم تعثر الشرطة على أي شخص في الموقع، وتولت سلطات أمن الدولة التحقيق في الواقعة.

وقالت السفارة إنها أرسلت مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الألمانية طالبت فيها باتخاذ تدابير شاملة للقبض على الجناة وضمان أمن النصب التذكاري.