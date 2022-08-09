استشهاد فتى فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (د ب أ)

استشهد فتى فلسطيني اليوم الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل جنوب الضفة الغربية بحسب مصادر فلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بوفاة الفتى مؤمن ياسين جابر (17 عاماً) متأثراً بجروح حرجة للغاية برصاص إسرائيلي حي في الصدر (اخترقت القلب)، في الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من الشبان أصيبوا بجروح مختلفة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الخليل ورام الله.

كان ثلاثة فلسطينيين قد قُتلوا وأصيب أكثر من 40 آخرين بجروح صباح اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وأشارت وزارة الصحة إلى وفاة شابين متأثرين بإصابتهما الحرجة برصاص الجيش الإسرائيلي، ليرتفع عدد القتلى إلى ثلاثة، فيما بلغ عدد المصابين 40 بينهم عدة حالات خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته قتلت ناشطا فلسطينيا مطلوبا له يدعى إبراهيم النابلسي، بعد ساعات من محاصرته داخل منزل في نابلس تخلله تبادلا لإطلاق النار.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الجيش اقتحمت الحارة الشرقية من البلدة القديمة في نابلس، وحاصرت إحدى البنايات في المنطقة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن الإصابات.

وشوهد تصاعد الدخان من داخل البلدة القديمة في نابلس عقب اقتحام القوات الإسرائيلية واندلاع اشتباكات مسلحة.