بالأسماء والمجموع.. أوائل الثانوية العامة بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت محافظة جنوب سيناء اليوم الثلاثاء، أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 – 2022 على مستوى المحافظة بالقسمين العلمي والأدبي.

وقدم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء التهاني لأوائل الثانوية العامة، وجميع الطلاب الناجحين بالمحافظة، مؤكدًا أنه يجري إقامة حفلًا يوم الخميس المقبل لتكريم أوائل الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، والشباب المتميزين بالمحافظة.

وحصل على المراكز الأولى بالقسم الأدبي:

1- تقى محمد أمين، بمجموع 351 درجة، بمدرسة عبدالمنعم رياض الثانوية الرسمية لغات التابعة لإدارة رأس سدر التعليمية.

2- رنا ياسر البرنس، بمجموع 348 درجة، بمدرسة شرم الشيخ للخدمات الخاصة، التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية.

3- ندي السيد محمد عبد العزيز، بمجموع 347 درجة، بمدرسة الزهور الثانوية بنات التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية.

4- عبدالرحمن السيد مجاهد، بمجموع 344 درجة، بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية.

5- نور عبد المنعم حسن، بمجموع 342درجة، بمدرسة شرم الشيخ للخدمات الخاصة التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية.

6- زهوه أشرف جاد، بمجموع 341 درجة، بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية.

7- رباب سالم محمود فرج، بمجموع 341 درجة، بمدرسة السلام الثانوية.

8- مريم أحمد محمد، بمجموع 338 درجة، بمدرسة علي ابن أبي طالب الثانوية التابعة لإدارة دهب التعليمية.

9- إيمان خالد عبد السميع، بمجموع 335 درجة، بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية.

10- شهد أشرف إبراهيم، بمجموع 335 درجة، بمدرسة الزهور الثانوية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية.

11- آلاء أحمد حسن، بمجموع 335 درجة، بمدرسة أبوزنيمة الثانوية التابعة لإدارة أبوزنيمة التعليمية.

وجاءت أسماء العشرة الأوائل بالقسم العلمي " شعبة علوم":

1- كنزي فرج محمد علي، بمجموع 395 درجة، بمدرسة الزهور الثانوية بنات التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية.

2- سعاد سرحان رزق علي، بمجموع 394 درجة، بمدرسة أبورديس الثانوية العامة المشتركة التابعة لإدارة أبورديس التعليمية.

3- مروة محمود محمد المحروق، بمجموع 394 درجة، بمدرسة أبورديس الثانوية العامة المشتركة التابعة لإدارة أبورديس التعليمية.

4- مريم أشرف عبدالعظيم، بمجموع 394 درجة، مدرسة أبورديس الثانوية العامة المشتركة. التابعة لإدارة أبورديس التعليمية.

5- ندي محمد عبد المولي، بمجموع 393 درجة، بمدرسة الزهور الثانوية بنات التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية.

6- حبيبة مجدي محمد عطوة، بمجموع 390 درجة، بمدرسة أبورديس الثانوية العامة المشتركة التابعة لإدارة أبورديس التعليمية.

7- أحمد زكريا عبدالمعطي بمجموع 388 درجة، بمدرسة الشهيد محمود ناجي التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية.

8- أحمد سامح محمود بمجموع 388 درجة، بمدرسة الشهيد محمود ناجي التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية.

9- سامي محمد زيدان، بمجموع 385 جرة، بمدرسة علي ابن أبي طالب الثانوية التابعة لإدارة دهب التعليمية.

10- أسماء سمير علي حماد، بمجموع 385 درجة، بمدرسة أبورديس الثانوية العامة المشتركة التابعة لإدارة أبورديس التعليمية.

11- مريم عيد سليمان، بمجموع 385 درجة، بمدرسة أبورديس الثانوية العامة المشتركة التابعة لإدارة أبورديس التعليمية.

وجاءت قائمة العشرة الأوائل علمي "شعبة علمي رياضة" :

1- عبد الله سيد خضير بمجموع 380 درجة، بمدرسة أبورديس الثانوية العامة المشتركة التابعة لإدارة أبورديس التعليمية.

2- عبد الحكيم أسامة عبد الحكيم، بمجموع 377 درجة، بمدرسة الشهيد محمود ناجي التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية.

3- سارة أحمد عبد الفتاح، بمجموع 373 درجة، بمدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية .

4- أحمد السيد النبوي الشناوي، بمجموع 371 درجة، بمدرسة الشهيد أيمن عبدالحميد الثانوية العسكرية التابعة لإدارة رأس سدر التعليمية.

5- إياد نبيل سعد، بمجموع 365 درجة، بمدرسة أبوزنيمة الثانوية التابعة لإدارة أبوزنيمة التعليمية.

6- إسلام محمد د حسن، بمجموع 362 درجة، بمدرسة الشهيد أيمن عبد الحميد الثانوية العسكرية التابعة لإدارة رأس سدر التعليمية.

7- محمد مصطفى محمد، بمجموع 360 درجة، بمدرسة شرم الشيخ الثانوية للغات، التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية.

8- يحي محمد أبوالمجد، بمجموع 360 درجة، بمدرسة سان جوزيف الخاصة التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية.

9- عمر محمود متولي، بمجموع 355 درجة، بمدرسة شرم الشيخ الثانوية لغات التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية.

10- محمد عمرو محمد، بمجموع 350 درجة، بمدرسة علي ابن أبي طالب الثانوية التابعة لإدارة دهب التعليمية.