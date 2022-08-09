رغم انتهاء الموعد المعلن مسبقا.. استمرار مناورات الصين وتايوان تعلن خوفها من الغزو

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

رغم انتهاء الموعد المعلن مسبقاً، تستمر مناورات الجيش الصيني في المياه المحيطة بجزيرة تايوان، على الرغم من أن موعد انتهائها الذي كان مقررا هو يوم الأحد.

وتواصل قيادة المنطقة القتالية الشرقية التابعة للجيش الصيني تدريباتها حول تايوان يوم الثلاثاء، على الرغم من أنه كان من المفترض أن تنتهي يوم الأحد، إلا أن التركيز الرئيسي يدور الآن حول تنفيذ عمليات "حصار مشترك" و"دفاع مشترك"، بحسب بيان لهذه القيادة.

وقالت بكين في بيان إن "منطقة القيادة القتالية الشرقية التابعة لجيش التحرير الشعبي استمرت في تنظيم مناورات عسكرية مشتركة في البحر والمجال الجوي حول جزيرة تايوان يوم 9 أغسطس، مع التركيز على تنظيم حصار مشترك وعمليات دفاع مشتركة".

في المقابل، أكد وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، الثلاثاء، أن بكين تستخدم المناورات الجوية والبحرية حول الجزيرة للإعداد لغزوها وتغيير الوضع القائم في منطقة المحيطين الهندي والأطلسي.

وقال وو خلال مؤتمر صحافي في تايبيه "استخدمت الصين المناورات وخططها العسكرية للإعداد لغزو تايوان"، مضيفاً أن "نية الصين الحقيقية هي تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان والمنطقة بأكملها".

كما أضاف "أنها تجري تدريبات عسكرية واسعة النطاق وإطلاق صواريخ، بالإضافة إلى هجمات إلكترونية وحملة تضليل وضغط اقتصادي من أجل إضعاف الروح المعنوية في تايوان".

وكان الجيش الصيني، قد نظم تدريبات واسعة النطاق باستخدام الصواريخ والطائرات والسفن الحربية، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، للجزيرة.

وبدأت التدريبات في 4 أغسطس في 6 مناطق في المياه حول الجزيرة، وكان من المفترض أن تنتهي ظهر يوم 7 أغسطس، لكنها استمرت.

ولم تذكر بكين متى ستنتهي المناورات حول الجزيرة، في حين أن صحيفة جلوبال تايمز الحكومية الصينية، نقلت عن محللين أمس الاثنين أن التدريبات العسكرية للجيش الصيني بالقرب من تايوان ستصبح روتينية، ولن تتوقف حتى يتم لم شمل الجزيرة والبر الرئيسي للصين.