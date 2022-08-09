إسرائيل: إعادة تشغيل مقاتلات "F-35" بعد أسبوع من ايقافها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، أن "مجموعة مقاتلات F-35 استأنفت نشاطها الكامل"، بعد أسبوع من القرار بإيقافها بكاملها عن التدريب، إثر مخاوف من وجود عطل بمقعد الطرد.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له أن "عناصر جهاز الصيانة التابع لسلاح الجو الإسرائيلي استكملوا أمس الاختبارات على المقاتلات، وتبين عدم وجود خلل في آلية الطرد في المقاتلات الإسرائيلية".

وتمت الإشارة إلى أنه "بعد استكمال الاختبارات، نفذت المقاتلات مهمات هجومية في العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة".

جدير بالذكر أنه في وقت سابق، تسببت المخاوف من وجود عطل في مقعد الطرد في قمرة القيادة (مقعد قذف الطيار عند إصابة الطائرة)، بقيام الجيش الأمريكي بالإعلان عن إيقاف نشاط المقاتلات من طراز "F-35" التي بحوزته.

وأبلغ الجيش الأمريكي كافة الجيوش التي تستخدم هذا الطراز من المقاتلات، من بينها سلاح الجو الإسرائيلي، عن العطل، مع تحديد طريقة ومواعيد الاختبارات المطلوبة لضمان عدم وجود كرات نارية تالفة في مقعد الطرد.