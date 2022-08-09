العتبة الحسينية تعلن نجاح خطة عاشوراء

وقال الأمين العام للعتبة، والمشرف على عزاء ركضة طويريج حسن العبايجي في حديث نقله موقع العتبة الرسمي، إن "العتبة الحسينية تعلن عن نجاح خطتها الخاصة باحياء مراسيم عاشوراء وبالخصوص عزاء ركضة طويريج".وأضاف، أن "العتبة الحسينية المقدسة اعدت في هذا العام خطة محكمة ودقيقة وشاملة انطلقت من ليلة الاول من شهر محرم"، مبينا أن "مرقد الامام الحسين (ع) استقبل منذ اليوم الاول من المحرم وحتى اليوم العاشر اعدادا كبيرة من الزائرين من داخل وخارج العراق فضلا عن المواكب الحسينية المعزية".

ولفت إلى أن "دخول الزائرين والمعزين وخروجهم من المرقد الشريف كان بانسيابية عالية خصوصا في عزاء ركضة طويريج بفضل التنظيم العالي وانجاز عدد من مشاريع التوسعة وبالخصوص توسعة الابواب والمنطقة القريبة من المرقد الشريف الممتدة من باب القبلة وحتى باب الرجاء".

