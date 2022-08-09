انت الان تتابع خبر الكهرباء تبشر: المنظومة في طريقها لمعاودة الاستقرار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة وزارية عليا للاشراف على ملف الطاقة في الجنوب، فيما أشارت إلى أن المنظومة الكهربائية في طريقها لمعاودة الاستقرار.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تعلن نجاح خطتها الكاملة ليوم العاشر من محرم الحرام بتأمين الكهرباء لكامل محافظة كربلاء المقدسة".
وأكدت، أن "المنظومة الكهربائية في طريقها لمعاودة الاستقرار الجيد بعد معالجة العوارض الفنية التي مرت بها".
وأشارت إلى أنه "تم تشكيل لجنة وزارية عليا للاشراف على ملف الكهرباء في الجنوب ومحاسبة وعزل من ثبت تقصيرهم".
وأكدت، أن "المنظومة الكهربائية في طريقها لمعاودة الاستقرار الجيد بعد معالجة العوارض الفنية التي مرت بها".
وأشارت إلى أنه "تم تشكيل لجنة وزارية عليا للاشراف على ملف الكهرباء في الجنوب ومحاسبة وعزل من ثبت تقصيرهم".