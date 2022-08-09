شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "اقتصادية النواب": فلسطين ستظل قضية مصر المركزية لنصرة شعبها ودعم حقوقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التاريخ والواقع يؤكد للعالم كله أن مصر كانت ولاتزال وستظل هى الداعم الحقيقى للفلسطينيين ولقضيتهم العادلة علي مر التاريخ، مشيراً الى أن أكبر دليل على ذلك أن العالم كله وبجميع دوله ومنظماته وقف منبهراً ومشيداً بالنجاح الكبير الذى حققته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى وقت قياسى بوقف نزيف الدم في قطاع غزة.

وقال " عبد الحميد"، أن التحركات المصرية المكثفة على مستوى القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية والاجهزة السيادية خلال الساعات القليلة الماضية أثمرت عن وقف لإطلاق النار فى قطاع غزة معتبراً هذا النجاح بمثابة دليل قاطع ليس على الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية ولكن يؤكد أيضاً قوة ومكانة مصر كدولة كبيرة وفاعلة فى مثل هذه الأحداث بقيادتها السياسية وأجهزتها السيادية وقدرتها على التأثير في محيطها الإقليمي والدولي، مما جعل منها الاساس المتين لتحقيق الامن والاستقرار داخل المنطقة والشرق الأوسط بأسرها.

وأكد "عبد الحميد"، أن فلسطين ومنذ عقود طويلة كانت وستبقى دائماً وابداً فى قلب ووجدان وعقل مصر وقيادتها وشعبها العظيم باعتبارها قضية مصر المركزية لنصرة شعب فلسطين وتحقيق جميع حقوقه المشروعة وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أن الإشادة العالمية الكبير بهذا الدور المصرى لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية.