شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: الشكر للقيادة السياسية على تحركها لوقف نزيف الدم فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية لم تألوا جهدا على مدار التاريخ فيما يخص القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى لوقف إطلاق النار في غزة أمر يحسب للدولة المصرية كعادتها ليس فحسب في دورها لخدمة القضية الفلسطينية، وإنما أيضا لسعيها المستمر في إضفاء الاستقرار على المنطقة بالكامل.

وقال الجندى، أن مصر نجحت بشكل كبير في وقف نزيف الدم في غزة، موجها كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى وكذلك جميع الأجهزة المعنية بعد الاتصالات المكثفة التي أجرتها مع الجانبين للوصول إلى قرار وقف إطلاق النار.

وأضاف الجندى ، أنه ينبغي على الجميع أن يعمل جاهدا من أجل الوصول إلى حل جذري وعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ووقف أي عدوان على الشعب الفلسطيني، مشددا على أن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية، خاصة وأن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين بالموقف المصرى.