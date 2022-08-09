شكرا لقرائتكم خبر عن الخطة الاستثمارية للصحة تستهدف توفير 1500 سرير رعاية مركزة 23/22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي الجديد 2022/2023، تفاصيل الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة لعام 22/23.

وأكدت الخطة، أنها تستهدف تخصيص استثمارات كلية (عامة وخاصة) للخدمات الصحية تقرر بنحو 54.9 مليار جنيه بنسبة 3.9٪ من الاستثمارات الإجمالية للخطة في العام ذاته.

ويوضح هيكل الاستثمارات الكلية بخطة عام 2022/ 2023 قيمة الاستثمارات الحكومية التي تبلغ نحو 36.8 مليار جنيه بنسبة 67% من إجمالي الاستثمارات الكلية لهذا العام و302 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية العامة بنسبة 5.8%، و6 مليار جنيه للاستثمارات المركزية بنسبة 10.9 % ليبلغ نسبة جملة الاستثمارات العامة 83.7٪ بقيمة 46 مليار جنيه، في حين تبلغ استثمارات القطاع الخاص نحو 16.3% بقيمة 8.9 مليار جنيه ليصل إجمالي الاستثمارات الكلية إلى 54.9 مليار جنيه للعام.

وتستهدف خطة 22/2023 توجيه استثمارات عامة بقيمة 54.9 مليار جنيه، وذلك لتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية ومنها: التأمين الصحى الشامل، ويضم إنشاء وتطوير 94 مستشفى و448 وحدة صحية، إنشاء وتطوير 148 مستشفى تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

كما تشمل توفير 1500 سرير رعاية مركزة في كافة المحافظات مع التركيز على ست محافظات ذات أولوية (قنا- البحيرة - سوهاج – المنيا – السويس - الجيزة) وزيادة أسرة المستشفيات الحكومية بنسبة 11%، والانتهاء من إنشاء وتطوير 29 مستشفى يتراوح متوسط نسبة إنجازها 90 % حاليا باعتمادات 800 مليون جنيه لعام الخطة، والانتهاء من إنشاء وتطوير سبعة مستشفيات جامعية بتكلفة كلية 5.1 مليار جنيه واعتمادات لعام 22/2023 مددها 1.1 مليار جنيه.