ترامب: مكتب التحقيقات الاتحادي داهم منزلي في فلوريدا

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (أ ف ب).

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) داهموا منزله في مارالاغو في فلوريدا يوم الاثنين في خضم تحقيق لوزارة العدل الأميركية حول نقل ترامب سجلات رئاسية رسمية إلى العقار الواقع في بالم بيتش.

وامتنعت وزارة العدل عن التعليق على المداهمة التي قال ترامب في بيان إنها ضمت «مجموعة كبيرة من ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي».

ولم يرد المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الاتحادي في ميامي حتى الآن على طلب للتعليق.

وقال ترامب إن العقار «حالياً محاصر ومحتل». ولم يذكر سبب المداهمة.

وأضاف ترامب «بعد العمل والتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، لم تكن هذه المداهمة المفاجئة لمنزلي ضرورية أو مناسبة».

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن ترامب لم يكن في المنزل وقت المداهمة، وأن مكتب التحقيقات الاتحادي نفذ أمر تفتيش لدخول المبنى.