توقف نقل شحنات نفط روسية عبر الأراضي الأوكرانية جرّاء العقوبات

09 أغسطس , 2022
خط أنابيب نورد ستريم (أ ف ب).
توقف إيصال شحنات النفط الروسية إلى دول أوروبية عبر أوكرانيا بعدما رُفضت معاملة مصرفية جراء العقوبات المفروضة على موسكو، وفق ما أعلنت الشركة الروسية المسؤولة عن نقل المحروقات الثلاثاء.
وافادت شركة «ترانسنفت» في بيان أن هذه الشحنات بواسطة فرع من خط أنابيب دروجبا الذي يوصل النفط إلى المجر على وجه الخصوص، «توقفت منذ الرابع من آب/اغسطس».
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