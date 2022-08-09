الكرملين: دعوة زيلينكسي لحظر سفر جميع الروس مستفزة

09 أغسطس , 2022
بوتين (أ ف ب).
استنكر الكرملين اليوم الثلاثاء دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لفرض حظر على سفر جميع الروس ووصفها بأنها مستفزة، قائلاً إن أوروبا عليها في نهاية المطاف اتخاذ قرار بخصوص ما إن كانت ترغب في سداد فواتير «نزوات» زيلينسكي.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه لا مجال لعزل الروس عن بقية العالم.
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