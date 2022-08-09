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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصيب 3 أشخاص في اشتباكات تخللها إطلاق نار، اليوم الثلاثاء، في مدينة صيدا جنوبي لبنان.

إصابة 3 أشخاص في اشتباكات تخللها إطلاق نار في مدينة صيدا جنوبي لبنان



وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية فإن "3 أشخاص أصيبوا بجروح في إشكال فردي وقع في منطقة الهلالية صيدا تخلله إطلاق نار".

وأضافت الوكالة أن "فرق الإسعاف عملت على علاج شخص ميدانيا، ونقل الآخر إلى مستشفى صيدا الحكومي"، فيما لم يعرف الدافع وراء تلك الاشتباكات.



لن ترسو السفينة التي تحمل أول شحنة حبوب صدّرتها أوكرانيا منذ الحرب الروسية في لبنان الأحد كما كان متوقعًا.

وغادرت سفينة الشحن "رازوني" التي ترفع علم سيراليون، ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود الإثنين محملة بـ26 ألف طن من الذرة بعد توقيع أوكرانيا وروسيا اتفاقيتين منفصلتين بوساطة تركيا وتحت رعاية الأمم المتحدة.



وتفقد خبراء أتراك وروس الأربعاء السفينة قبالة سواحل إسطنبول قبل موعد وصولها المقرر وفق السفارة الأوكرانية في لبنان الأحد في الساعة 10،00 صباحا (07،00 ت غ) إلى ميناء طرابلس في شمال لبنان.

وقالت السفارة الأوكرانية في لبنان في رسالة تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنها "نود إعلامكم بتأجيل وصول سفينة رازوني المرتقبة اليوم".



وردا على سؤال عن أسباب التأجيل قالت السفارة لفرانس برس إنه "ليس لديها معلومات أخرى" حاليًا.

وأكد مصدر رسمي مطلع لفرانس برس أن من المحتمل ألا ترسو السفينة في لبنان إذا تمكنت من بيع شحنتها إلى تاجر في بلد آخر.

وقال المصدر -طالبًا عدم الكشف هويته- إن "الباخرة ستتوجه إلى لبنان في حالة واحدة فقط: إذا اشترى تاجر حمولتها".

وأضاف "الأولوية بالنسبة لصاحب الباخرة، هي أن يجد تاجرا يشتري حمولتها، سواء كان في لبنان أو أي بلد آخر".

ويسمح اتفاق وقعته روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو/تموز بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة، باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ الغزو الروسي، وشحنات المنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية، للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية وارتفاع الأسعار في بعض أفقر البلدان.

وينص خصوصا على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية في البحر الأسود وتصدير بين عشرين و25 مليون طن من الحبوب.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن قافلة تضم ثلاث شحنات جديدة من الذرة غادرت أوكرانيا الجمعة.

وأضافت أن السفن الثلاث ستفرغ شحناتها في كل من أيرلندا وإنجلترا وتركيا.



سمع دوي انفجارات، اليوم الثلاثاء، في منطقة مزارع شبعا على الحدود بين لبنان وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأنه سمع في قرى حاصبيا والعرقوب أصوات انفجارات في مزارع شبعا، ناجمة عن تدريبات عسكرية يقوم بها الجيش الإسرائيلي.



وأضافت أن تلك التدريبات امتدت حتى مرتفعات الجولان في ظل تحليق طائرة استطلاع دون طيار فوق مزارع شبعا على الحدود الجنوبية للبنان.

قال ثلاثة مسؤولين أمنيين فلسطينيين إن مسؤولا أمنيا فلسطينيا قُتل مساء الإثنين رميا بالرصاص في مخيم للاجئين جنوبي لبنان.

جاء ذلك بعد ساعات فقط من بدء هدنة بين إسرائيل وجماعات فلسطينية في غزة.



وقالت المصادر لـ "رويترز"، إن سعيد علاء الدين أصيب في رأسه برصاص مجهولين وتوفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه.

وقاد علاء الدين التنسيق الأمني بين الفصائل الفلسطينية المختلفة في مخيم عين الحلوة، أحد المخيمات الفلسطينية في لبنان والتي تقع خارج نطاق سيطرة الأجهزة الأمنية اللبنانية.



ويشهد المخيم اشتباكات متفرقة منذ سنوات بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفصائل متحالفة معها ضد فصائل إسلامية.

وبعد 3 أيام من القصف، نجح اتفاق لوقف إطلاق النار، رعته القاهرة، في وقف المواجهات الشرسة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، ودخل حيز التنفيذ ليل أمس، في تمام الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي، لينهي نزيف الدم في صفوف الفلسطينيين، بعد أن قتل أكثر من 40 شخصا في قطاع غزة.