شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر يثمن جهود مصر بقيادة الرئيس السيسى لوقف النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين عام حزب إرادة جيل، أن المساعى التى قامت بها مصر من أجل وقف إطلاق النار فى قطاع غزه، ووقف العدوان الإسرائيلي كان هدفه الحفاظ على حياة وأرواح الشعب الفلسطينى فى غزة.

وقال النائب محمد تيسير مطر تعليقا على نجاح جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لوقف العدوان الإسرائيلي، أن هذا المجهود ينطلق من إيمان الرئيس عبدالفتاح السيسى بدور مصر ومسئوليتها العربية والإنسانية، لأن الحفاظ على حياة الإنسان هى أسمى حقوق الإنسان.

وذكر النائب محمد تيسير مطر، أن المكانة التى تحظى بها مصر عربيا وإقليميا ودوليا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي كان لها أكبر الأثر فى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ووقف إطلاق النار، لافتا إلى أن الضمانات المصرية ساهمت فى موافقة الطرف الفلسطينى على وقف إطلاق النار".